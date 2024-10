Tg24.sky.it - Camorra, estorsione da 3mila euro al Savoia calcio: cinque arresti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avrebbero costretto la dirigenza di una squadra dilocale, il, a pagare circaper consentire il proseguimento dell'attività sportiva: è una delle accuse che i carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) e la Dda partenopea contestano apersone accusate, a vario titolo, die usura aggravati dal metodo mafioso, per avere agito con l'obiettivo di agevolare il clan Gionta di Torre Annunziata. Secondo i militari, gli accusati avrebbero anche concesso prestiti usurari a un imprenditore nel settore ittico poi pesantemente minacciato per costringerlo a restituire il debito. Aiindagati i carabinieri hanno notificato un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli.