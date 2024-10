BYD nomina Maria Grazia Davino Regional Managing Director per l’Europa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – BYD ufficializza l'arrivo di Maria Grazia Davino nel ruolo di Regional Managing Director per Germania, Svizzera, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, a partire dal 1° dicembre 2024. La Davino vanta una solida esperienza nell'industria automobilistica avendo ricoperto ruoli di rilievo come Group Managing Director per Stellantis nel Regno Unito e Senior Vice President Vendite Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – BYD ufficializza l'arrivo dinel ruolo diper Germania, Svizzera, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, a partire dal 1° dicembre 2024. Lavanta una solida esperienza nell'industria automobilistica avendo ricoperto ruoli di rilievo come Groupper Stellantis nel Regno Unito e Senior Vice President Vendite

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: BYD nomina Maria Grazia Davino Regional Managing Director per l’Europa; BYD nomina Maria Grazia Davino Regional Managing Director per l’Europa; Maria Grazia Davino alla guida di BYD Europa come Regional Managing Director; BYD sceglie un’altra manager di Stellantis per un ruolo chiave; Byd pesca ancora da Stellantis: Maria Grazia Davino passa alla casa automobilistica cinese; Maria Grazia Davino alla guida di BYD in Europa come Regional Managing Director; Leggi >>>

BYD nomina Maria Grazia Davino Regional Managing Director per l’Europa

(megamodo.com)

BYD ha annunciato con entusiasmo l’arrivo di Maria Grazia Davino come Regional Managing Director per Germania, Svizzera, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, a partire dal 1° dicembre 2024. Maria Grazi ...

Byd pesca ancora da Stellantis: Maria Grazia Davino passa alla casa automobilistica cinese

(milanofinanza.it)

Il gruppo cinese delle auto elettriche, con l’ex Fca Alfredo Altavilla come advisor, rafforza la squadra europea con un’altra nomina di peso: è l’ex manager Stellantis Maria Grazia Davino, che da dice ...

BYD sceglie un’altra manager di Stellantis per un ruolo chiave

(msn.com)

Tempo di lettura: < 1 minuto BYD ha nominato Maria Grazia Davino come nuova Regional Managing Director per l’Europa, incarico che partirà il 1° dicembre 2024. […] Leggi di più ...

Byd sceglie Maria Grazia Davino come regional managing director per l’Europa

(repubblica.it)

Video BYD nomina Video BYD nomina

ROMA – Byd ha scelto Maria Grazia Davino per il ruolo di regional managing director per Germania, Svizzera, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, a partire da dicembre 2024. La nuova entrata nello staff ...