Borsa | Milano chiude in calo Ftse Mib -12%

Si chiude in calo la seduta della Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,21% a 34.502 punti. Maglia nera per Campari (-18,5%) e in controtendenza una manciata di titoli tra cui Leonardo (+1,32%).

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,2%

Si chiude in calo la seduta della Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,21% a 34.502 punti. Maglia nera per Campari (-18,5%) e in controtendenza una manciata di titoli tra cui Leonardo (+1,3

Borsa: Milano chiude in calo dello 0,26%

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - La Borsa di Milano chiude in calo. L'ultimo indice Ftse Mib cede lo 0,26% a 34.925 punti. (ANSA).

Borsa: Europa chiude in calo, Parigi -1,15%

In una giornata caratterizzata da trimestrali divergenti le Borse europee arretrano, incapaci di beneficiare dello slancio di Wall Street. Parigi ha perso l'1,15%, Milano l'1,21%, Francoforte l'1,09%, ...

Campari crolla in Borsa (-13%) dopo il calo dell’utile: le ragioni della crisi e la ricerca del nuovo ceo

La performance delle vendite nette nei primi nove mesi del 2024 è stata influenzata in particolare la debolezza macroeconomica, il maltempo, la pressione sul reddito ...