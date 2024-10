Borsa | Milano apre in calo -045%

Borsa: Milano apre in calo (-0,45%) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,45% a 34.766 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in calo (-0,45%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio inper Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,45% a 34.766 punti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Borsa: Milano apre in calo (-0,45%); Borsa: Milano apre in calo (-0,45%); Borsa: Milano apre in calo (-0,45%); Borsa: Milano chiude in calo dello 0,26%; Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,79%; Borsa Milano poco mossa con Europa, bene Oil, in calo Stellantis, Campari; Leggi >>>

Borsa: Milano apre in calo (-0,45%)

(tuttosport.com)

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,45% a 34.766 punti. (ANSA).

Borsa: Milano chiude in calo dello 0,26%

(altoadige.it)

Dopo due sconfitte consecutive, con Pisa e Catanzaro, il Südtirol si prepara a un’altra sfida complicata: al Druso, in fatti, arriva il Frosinone. Mister Valente deve far i conti con l’infermeria. Val ...

Borsa Milano poco mossa con Europa, bene Oil, in calo Stellantis, Campari

(msn.com)

MILANO (Reuters) - Piazza Affari apre poco mossa, in linea alle altre borse europee, leggermente sostenuta dai titoli petroliferi e, in maniera minore, dai bancari. L'azionario italiano, così come que ...

Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,79%

(ansa.it)

Avvio in calo per le Borse europee. Parigi ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,79%, Londra dello 0,52% e Francoforte dello 0,38% mentre tra gli investitori prevale la cautela in vista dei ...