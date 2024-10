Borsa | male Milano -08% con Campari Moncler e Prysmian

Borsa: male Milano (-0,8%) con Campari, Moncler e Prysmian (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio di seduta difficile per Piazza Affari dove cresce l'ansia tra gli investitori in vista dei dati macro attesi in settimana, a partire da quelli sul Pil Usa e dell'Eurozona di oggi, e delle elezioni americane del 5 novembre. Il Ftse Mib cede lo 0,83% zavorrato dalle vendite su Campari (-13%) dopo i risultati deludenti diffusi ieri a Borsa chiusa, Moncler (-4%), Prysmian (-3,2%), Azimut (-1,9%) e Mps (-1,6%), a cui non giova l'avvio della copertura da parte di Intesa con rating 'buy'. Deboli anche Stm (-1,5%), Interpump (-1,4%) e Fineco (-1,2%) mentre restano in positivo solo Saipem (+1,2%) ed Eni (+0,1%), sostenute dal rialzo del prezzo del petrolio. Stellantis cede l'1,2% dopo i conti sotto le attese di Volkswagen. Quotidiano.net - Borsa: male Milano (-0,8%) con Campari, Moncler e Prysmian Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio di seduta difficile per Piazza Affari dove cresce l'ansia tra gli investitori in vista dei dati macro attesi in settimana, a partire da quelli sul Pil Usa e dell'Eurozona di oggi, e delle elezioni americane del 5 novembre. Il Ftse Mib cede lo 0,83% zavorrato dalle vendite su(-13%) dopo i risultati deludenti diffusi ieri achiusa,(-4%),(-3,2%), Azimut (-1,9%) e Mps (-1,6%), a cui non giova l'avvio della copertura da parte di Intesa con rating 'buy'. Deboli anche Stm (-1,5%), Interpump (-1,4%) e Fineco (-1,2%) mentre restano in positivo solo Saipem (+1,2%) ed Eni (+0,1%), sostenute dal rialzo del prezzo del petrolio. Stellantis cede l'1,2% dopo i conti sotto le attese di Volkswagen.

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - La Borsa di Milano (-0,26%) chiude in rosso, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati c'è incertezza in attesa degli esiti del voto negli Stati Uniti. A Piazza Aff ...

Avvio leggermente positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,08%, lo stesso aumento del primo indice Ftse All share. (ANSA). (ANSA) ...

Piazza Affari chiude la seduta invariata, con l'indice Ftse Mib fermo a 34.689 punti. Il listino ha ritracciato nel pomeriggio assieme alle altre Borse europee e a Wall Street dopo che i dati Usa ...