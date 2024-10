Borsa | l' Europa apre in calo Parigi -079%

Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,79% (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio in calo per le Borse europee. Parigi ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,79%, Londra dello 0,52% e Francoforte dello 0,38% mentre tra gli investitori prevale la cautela in vista dei dati macro attesi da qui alla fine della settimana e delle elezioni americane del 5 novembre. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,79% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avvio inper le Borse europee.ha avviato le contrattazioni indello 0,79%, Londra dello 0,52% e Francoforte dello 0,38% mentre tra gli investitori prevale la cautela in vista dei dati macro attesi da qui alla fine della settimana e delle elezioni americane del 5 novembre.

Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,79%

Avvio in calo per le Borse europee. Parigi ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,79%, Londra dello 0,52% e Francoforte dello 0,38% mentre tra gli investitori prevale la cautela in vista dei ...

Borsa: Europa apre in calo con occhi su Bce, soffrono ancora tech e lusso

16 ott - Le Borse europee aprono in ribasso in scia alla debolezza dei listini asiatici e ai cali di Wall Street della vigilia sotto il peso dei titoli tech. Piazza Affari viaggia in calo dello 0 ...

Borsa Milano poco mossa con Europa, bene Oil, in calo Stellantis, Campari

MILANO (Reuters) - Piazza Affari apre poco mossa, in linea alle altre borse europee, leggermente sostenuta dai titoli petroliferi e, in maniera minore, dai bancari. L'azionario italiano, così come que ...

Borsa: Milano cauta +0,33% con l'Europa guarda alle trimestrali

Piazza Affari (+0,33%) si mantiene in cauto rialzo al pari delle altre Borse europee in una seduta dominata dalle trimestrali tra le quali la più attesa stasera negli Usa è quella di Alphabet-Google c ...