Borsa: in Asia cautela in vista di dati macro e voto Usa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Seduta negativa per le Borse Asiatiche sulle quali prevale la cautela in vista di una serie di dati macro importanti per capire le condizioni dell'economia globale e delle attesissime elezioni americane del 5 novembre. Hong Kong cede l'1,6%, Shanghai lo 0,6%, Seul lo 0,9% e Sydney lo 0,8% mentre Shenzhen è invariata e solo Tokyo si muove in positivo (+0,8%). Negativi i future sull'Europa mentre sono positivi quelli sui principali indici americani, dopo che ieri la trimestrale di Alphabet (Google) ha battuto le attese del mercato e in vista di una nuova infornata di conti delle big tech, da Microsoft a Meta. Oggi sono attesi i dati sul Pil dell'Eurozona, degli Usa e della Germania, da cui arriverà anche il dato sull'inflazione di ottobre, mentre tra giovedì e venerdì toccherà all'inflazione dell'Eurozona e a quella Pce americana, oltra ai dati sul mercato del lavoro Usa. Quotidiano.net - Borsa: in Asia cautela in vista di dati macro e voto Usa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Seduta negativa per le Borsetiche sulle quali prevale laindi una serie diimportanti per capire le condizioni dell'economia globale e delle attesissime elezioni americane del 5 novembre. Hong Kong cede l'1,6%, Shanghai lo 0,6%, Seul lo 0,9% e Sydney lo 0,8% mentre Shenzhen è invariata e solo Tokyo si muove in positivo (+0,8%). Negativi i future sull'Europa mentre sono positivi quelli sui principali indici americani, dopo che ieri la trimestrale di Alphabet (Google) ha battuto le attese del mercato e indi una nuova infornata di conti delle big tech, da Microsoft a Meta. Oggi sono attesi isul Pil dell'Eurozona, degli Usa e della Germania, da cui arriverà anche il dato sull'inflazione di ottobre, mentre tra giovedì e venerdì toccherà all'inflazione dell'Eurozona e a quella Pce americana, oltra aisul mercato del lavoro Usa.

