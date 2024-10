Borsa | il Pil non basta all' Europa Milano -11% giù i Btp

Borsa: il Pil non basta all'Europa, Milano -1,1%, giù i Btp (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Borse europee accentuano i ribassi e i future americani sono contrastati in prossimità di metà seduta nonostante il dato sopra le attese del Pil dell'Eurozona, cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre. La tenuta dell'economia affievolisce le scommesse su aggressivi tagli dei tassi da parte della Bce mentre tra gli investitori prevale la cautela in vista delle elezioni americane del 5 novembre e dei dati macro su Pil Usa, inflazione e mercato del lavoro americano attesi in settimana. Parigi cede l'1,3%, Milano l'1,1%, Francoforte lo 0,7% mentre Londra limita il calo allo 0,2%. Non aiutano i mercati neppure le trimestrali con quelle di Gsk (-3,2%), Amundi (-4,4%), Nexans (-8,6%), Campari (-15,3%), Moncler (-2,6%) e Ubs (-1,6%) accolte male dal mercato, mentre Volkswagen (+1%) beneficia del fatto che il calo dei risultati sia comunque stato migliore delle previsioni più fosche. Quotidiano.net - Borsa: il Pil non basta all'Europa, Milano -1,1%, giù i Btp Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Borse europee accentuano i ribassi e i future americani sono contrastati in prossimità di metà seduta nonostante il dato sopra le attese del Pil dell'Eurozona, cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre. La tenuta dell'economia affievolisce le scommesse su aggressivi tagli dei tassi da parte della Bce mentre tra gli investitori prevale la cautela in vista delle elezioni americane del 5 novembre e dei dati macro su Pil Usa, inflazione e mercato del lavoro americano attesi in settimana. Parigi cede l'1,3%,l'1,1%, Francoforte lo 0,7% mentre Londra limita il calo allo 0,2%. Non aiutano i mercati neppure le trimestrali con quelle di Gsk (-3,2%), Amundi (-4,4%), Nexans (-8,6%), Campari (-15,3%), Moncler (-2,6%) e Ubs (-1,6%) accolte male dal mercato, mentre Volkswagen (+1%) beneficia del fatto che il calo dei risultati sia comunque stato migliore delle previsioni più fosche.

Borsa: il Pil non basta all'Europa, Milano -1,1%, giù i Btp

