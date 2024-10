Borsa: Europa in calo in attesa del voto Usa, bene Ubs e Vw (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Borse europee si confermano in calo dopo le prime contrattazioni, con gli investitori che preferiscono alleggerire le posizioni sull'azionario in vista di giornate che si preannunciano ad alta tensione per effetto di una serie di importanti dati macro e soprattutto del voto americano del 5 novembre. Parigi e Milano cedono l'1%, Londra lo 0,5% e Francoforte lo 0,4% mentre a New York i future sono in leggero rialzo in attesa di nuove trimestrali tra le big tech dopo che ieri Alphabet (Google) ha sorpreso positivamente il mercato. Sui listini europei corre Ubs (+1,3%) grazie ai conti e avanza anche Volkswagen (+1,7%), i cui risultati si sono rivelati migliori delle previsioni più fosche. Affonda invece Campari (-16%) dopo un terzo trimestre inferiore alle attese. Quotidiano.net - Borsa: Europa in calo in attesa del voto Usa, bene Ubs e Vw Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Borse europee si confermano indopo le prime contrattazioni, con gli investitori che preferiscono alleggerire le posizioni sull'azionario in vista di giornate che si preannunciano ad alta tensione per effetto di una serie di importanti dati macro e soprattutto delamericano del 5 novembre. Parigi e Milano cedono l'1%, Londra lo 0,5% e Francoforte lo 0,4% mentre a New York i future sono in leggero rialzo indi nuove trimestrali tra le big tech dopo che ieri Alphabet (Google) ha sorpreso positivamente il mercato. Sui listini europei corre Ubs (+1,3%) grazie ai conti e avanza anche Volkswagen (+1,7%), i cui risultati si sono rivelati migliori delle previsioni più fosche. Affonda invece Campari (-16%) dopo un terzo trimestre inferiore alle attese.

