«Boraso rischia l'infarto», la perizia medica disposta dal gip e la difesa chiede i domiciliari. L'ex assessore è in carcere dal 16 luglio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) VENEZIA - Le condizioni di salute di Renato Boraso sono peggiorate: l?ex assessore alla Mobilità di Venezia è a serio rischio di infarto. Lo conclude una perizia disposta dal gip Ilgazzettino.it - «Boraso rischia l'infarto», la perizia medica disposta dal gip e la difesa chiede i domiciliari. L'ex assessore è in carcere dal 16 luglio Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) VENEZIA - Le condizioni di salute di Renatosono peggiorate: l?exalla Mobilità di Venezia è a serio rischio di. Lo conclude unadal gip

L’ex assessore, detenuto per corruzione nel carcere Due Palazzi di Padova da metà luglio nell’ambito dell’inchiesta Palude, sarebbe a rischio infarto ...

