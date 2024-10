Liberoquotidiano.it - Bombardieri (Uil): "Sciopero generale perché il Governo preferisce fare tagli invece che investire"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2024 "Quando si fa una manovra si tratta di aumentare le entrate o didei. Ilha fatto la scelta politica di non aumentare le entrate.i soldi volendo ci sono e si possono prendere e non parlo degli extraprofitti. Bisognanon solo per aumentare gli stipendi, ma anche per la sicurezza su cui ilnon mette un euro, sia per contrastare la precarietà. Eccoabbiamo convocato lo" così Pierpaolo, segretario della Uil, a margine della cofnerenza congiunta con Landini sulla manovra e per annunciare lodel 29 novembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev