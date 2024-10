Lapresse.it - Bergamo, gip chiede monitoraggio psichiatrico per il 19enne che ha ucciso Sara Centelleghe

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La gip del tribunale di, Alessia Solombrino, ritiene che sia “opportuno unda parte del servizio” per Jashandeep Badhan, ilche ha confessato di avera Costa Volpino, in provincia di. Per la gip, che ha convalidato il fermo per il, “sussiste il pericolo che l’indagato commetta altri gravi reati” e che ha compiuto fatti di “straordinaria gravità, sintomatici di una totale mancanza di autocontrollo e, per l’effetto, di una personalità violenta, che non offre alcun affidamento in punto di futura astensione dal compiere analoghe condotte delittuose”.