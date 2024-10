Beatrice Valli, beauty look da sposa illuminata con cappello: «L'ispirazione è stata mia mamma, da piccola guardavo sempre le sue foto del matrimonio». Ve le mostriamo in esclusiva, insieme a quelle delle sue nozze (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È solo un caso che lo stile da sposa di Beatrice Valli, per la promessa in chiesa a suo amato Marco Fantini, ricordasse il matrimonio di Bianca Jagger con Mick Jagger, in realtà la vera ispirazione della modella e influencer è stata sua madre, che il giorno delle nozze ha indossato un maxi cappello. Vi spieghiamo il beauty look della sposa attraverso le sue stesse parole e vi diciamo anche quale prodotto ha usato per creare quel glow Vanityfair.it - Beatrice Valli, beauty look da sposa illuminata con cappello: «L'ispirazione è stata mia mamma, da piccola guardavo sempre le sue foto del matrimonio». Ve le mostriamo in esclusiva, insieme a quelle delle sue nozze Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È solo un caso che lo stile dadi, per la promessa in chiesa a suo amato Marco Fantini, ricordasse ildi Bianca Jagger con Mick Jagger, in realtà la veradella modella e influencer èsua madre, che il giornoha indossato un maxi. Vi spieghiamo ildellaattraverso le sue stesse parole e vi diciamo anche quale prodotto ha usato per creare quel glow

