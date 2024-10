Quotidiano.net - Bce, l'Italia potrebbe fare meglio delle attese sul deficit

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le posizioni di bilancio dei Paesi dell'area euro "ro risultare migliori" di quanto mostrato nelle stime macroeconomiche della Bce di settembre a causarevisioni statistiche al rialzo dei conti nazionali sul 2024. E "alcuni governi (fra le principali economie l', per esempio" riportano "risultati migliori, sul 2024, sulla basebozze di bilancio 2025. Lo scrive la Bce in un'anticipazione del bollettino economico, il cui testo integrale sarà pubblicato domani. "Dall'altra parte - scrive la Bce - le ultime stime ufficiali sul2024 della Francia risultano al di sopra del 6% del Pil, oltre le stime precedenti, in assenza di ulteriori misure di consolidamento".