Basketball Champions League Derthona è corsara col Benfica e rimane a punteggio pieno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Bertramin vetta al gruppo G di. I piemontesi si prendono anche lo scalpo dellontano dalle mura amiche con iltotale di 58-72, pesante l’apporto di Christian Vital con 17 punti in 27? e gli 11 di Ismael Kamagate, che permettono alla squadra di Walter De Raffaele dire in vetta al gruppo G con tre vittorie in tre partite.parte meglio, con più aggressività, e il canestro di Strautins offre il 3-7 al 3?. Non si segna molto nella fase centrale, la squadra di De Raffaele regge i tentativi di rimonta dei portoghesi trovando sette punti negli ultimi settanta secondi con Candi che firma il +8 prima della tripla di Barbosa che imbastisce il 16-21 del 10?. Il tentativo di fuga firmato Candi e Weems viene stoppato sul nascere da due iniziative personali di Carvacho, autore del 25-27 al 16?.