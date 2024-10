Davidemaggio.it - Balivo parla di D’Urso verso Rai 1 nonostante le smentite dell’azienda

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Del futuro televisivo di Barbaranon vi è notizia, figuriamoci sul ‘dove’ la conduttrice potrebbe o vorrebbe accasarsi. Eppure la Rai torna sempre a rimbalzare quando di mezzo c’è l’ormai ex volto Mediaset, che nell’anno in corso vanta appena due partecipazioni sul piccolo schermo, entrambe su Rai 1: Domenica In e di recente Ballando con le Stelle. Il nome di Carmelita si inserisce ora tra i tanti rumors sulle papabili partner femminili di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025. Notizia rilanciata oggi da La Volta Buona di Caterina, che però si è spinta oltre, forse troppo: Lasembra stia progettando il ritorno in video con un programma tutto suo proprio su Rai 1, ma prima di questo la conduttrice potrebbe passare dal palco più importante della Rai, quello dell’Ariston.