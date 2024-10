Aziende 'apri e chiudi', fisco evaso per vent'anni: due arresti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Avrebbero evaso il fisco per quasi un ventennio, utilizzando il meccanismo delle imprese “apri e chiudi”. Questa l'accusa mossa a due imprenditori di nazionalità cinese, nei confronti dei quali il gip del Tribunale di Prato, su richiesta Firenzetoday.it - Aziende 'apri e chiudi', fisco evaso per vent'anni: due arresti Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Avrebberoilper quasi unennio, utilizzando il meccanismo delle imprese “”. Questa l'accusa mossa a due imprenditori di nazionalità cinese, nei confronti dei quali il gip del Tribunale di Prato, su richiesta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Aziende 'apri e chiudi', fisco evaso per vent'anni: due arresti; Fisco evaso per vent’anni grazie ad aziende “apri e chiudi”: arrestati due imprenditori; Ditte 'apri e chiudi', chiusa inchiesta su evasione fiscale ventennale. Sequestrati immobili, auto e aziende per un valore di 5 milioni; Prato, tasse evase per 20 anni col sistema delle imprese 'apri e chiudi': cinque indagati; Firenze, imprese del tessile cinesi evadono il Fisco: agivano col sistema apri e fallisci; Emporio gestito da aziende "apri e chiudi" per evadere le tasse: quattro denunciati; Leggi >>>

Aziende 'apri e chiudi' e prestanomi: maxi-sequestro da 5 milioni di euro, 9 indagati e due imprenditori arrestati

(gonews.it)

L’indagine della Guardia di Finanza di Prato ha rivelato un sistema di evasione fiscale su larga scala, gestito attraverso una rete di imprese cosiddette ...

Prato, arrestati due imprenditori e sequestrati beni per 5 milioni

(msn.com)

PRATO. Dieci aziende, diciotto unità immobiliari, sette automobili e liquidità su alcuni conti correnti per mezzo milione e per un totale complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati sequestrati ...

Fisco, scoperte ditte 'apri e chiudi' da generazioni, 5 indagati

(ansa.it)

sette 'aperte e chiuse' una dopo l'altra, che si passavano il testimone da un prestanome all'altro. L'ottava è l'ultima azienda, ancora attiva e ora in amministrazione giudiziaria. Le ditte ...

Schema “apri e chiudi” per evadere il fisco, scattano denuncia e il sequestro preventivo di macchinari e conti correnti

(ilnuovodiario.com)

Un sistema di aziende “apri e chiudi” per cercare di evadere il fisco. A finire nei guai, dopo i controlli della guardia di finanza di Imola, due imprese situate nel territorio del Nuovo Circondario ...