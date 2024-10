.com - Automobilismo / Cingoli, manca sempre meno al XVII Rally delle Marche del 16 e 17 novembre

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La gara chiuderà la stagione tricolore su strada bianca e promette sfide avvincenti su un percorso in parte ridisegnato, andando ad interessare i territori di, Gagliole e San Severino, 30 ottobre 2024 – Nel pieno del periodoiscrizioni (che chiuderanno mercoledì 6), il 17°, organizzato da PRS Group, si appresta a vivere il momento più emozionante del Campionato ItalianoTerra 2024, del quale sarà l’atto conclusivo, il 16 e 17. Con i migliori piloti italiani del campionato su terra pronti a sfidarsi fino all’ultimo metro competitivo,dopo lo spettacolare penultimo atto della serie nel fine settimana appena passato del“Nuraghi e Vermentino”, in Sardegna, si annuncia come un evento imperdibile, nel quale la classifica corta porterà a un una gara appassionante e incerta.