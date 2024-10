Auto, il ministero convoca il Tavolo su Stellantis per il 14 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ministero delle Imprese e del made in Italy su indicazione di Adolfo Urso ha convocato il Tavolo Stellantis per giovedì 14 novembre a Palazzo Piacentini. Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dell’azienda, delle regioni sede di stabilimenti produttivi, delle organizzazioni sindacali e dell’Anfia (Associazione nazionale filiera italiana Automotive). Lapresse.it - Auto, il ministero convoca il Tavolo su Stellantis per il 14 novembre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildelle Imprese e del made in Italy su indicazione di Adolfo Urso hato ilper giovedì 14a Palazzo Piacentini. Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dell’azienda, delle regioni sede di stabilimenti produttivi, delle organizzazioni sindacali e dell’Anfia (Associazione nazionale filiera italianamotive).

