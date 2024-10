«Aurora ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera ma lui la colpiva» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Aurora ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera, ma il 15enne a quel punto l’avrebbe colpita ripetutamente alle mani con l’obiettivo di farla cadere». Questo è quanto è emerso nella mattinata del 30 ottobre, proprio quando è in corso a Bologna l’udienza di convalida del fermo del Ilpiacenza.it - «Aurora ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera ma lui la colpiva» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «hadi, ma il 15enne a quel punto l’avrebbe colpita ripetutamente alle mani con l’obiettivo di farla cadere». Questo è quanto è emerso nella mattinata del 30 ottobre, proprio quando è in corso a Bologna l’udienza di convalida del fermo del

Ha provato con tutte le forze a restare aggrappata alla ringhiera, che per Aurora significava continuare a vivere. La giovane, che sarebbe stata uccisa dal fidanzato a Piacenza lo scorso 25 ottobre,..

Dopo essere stata spinta oltre la ringhiera del balcone al settimo piano del palazzo dove viveva, Aurora ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera stessa, ma il fidanzato a quel punto l' ...

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la tredicenne sarebbe stata spinta oltre la ringhiera, avrebbe tentato di aggrapparsi, ma il 15enne l'avrebbe colpita più volte alle mani per farla cadere ...

Svolta nelle indagini sulla morte di Aurora 13 anni, precipitata giù dal terrazzo del settimo piano della palazzina dove abitava a Piacenza. Un volo di una decina di metri, terminato nel cortile di un ...