Ascolti tv, Teresa Battaglia vince ancora la prima serata

(Adnkronos) – 'Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia', su Rai 1, incassa una doppia vittoria negli Ascolti di prima serata. Dopo quella ottenuta lunedì, la seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci si piazza al primo posto anche nella serata di ieri, martedì 29 ottobre, registrando 3.229.000 telespettatori e uno share del 21%. A seguire, su Canale 5, il film 'Ticket to Paradise' registra un netto di 2.257.000 telespettatori e uno share del 14,2%, mentre su La7 'DiMartedì' totalizza 1.350.000 telespettatori e il 9,1%. Fuori dal podio 'È sempre Cartabianca' su Rete 4 con 750.000 telespettatori e uno share del 5,9%, seguito da 'X Factor' su Tv8 che ha totalizzato 152.000 telespettatori e uno share del 4,5%. Su Italia 1 il film 'Stolen' ottiene 655.000 telespettatori (4,3%), mentre il doc 'Ciao, Marcello – Mastroianni l'antidivo' su Rai 3 realizza 399.

Ascolti tv martedì 29 ottobre: I casi di Teresa Battaglia, Ticket to Paradise, Stolen

