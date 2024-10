Ascolti tv martedì 29 ottobre: I casi di Teresa Battaglia, Ticket to Paradise, Stolen (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ascolti tv martedì 29 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 29 ottobre 2024? Su Rai 1 è andato in onda Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Ciao Marcello. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 Ticket to Paradise. Su Italia 1 Stolen. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 29 ottobre 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Tpi.it - Ascolti tv martedì 29 ottobre: I casi di Teresa Battaglia, Ticket to Paradise, Stolen Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)tv292024: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,292024? Su Rai 1 è andato in onda Ninfa dormiente – Idi. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Ciao Marcello. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5to. Su Italia 1. Ma chi ha totalizzato i maggioritv292024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ascolti tv martedì 29 ottobre: chi ha vinto ieri sera tra Ninfa dormiente i casi di Teresa Battaglia e Ticket to Paradise, dati auditel e share; Ascolti TV | Martedì 28 Maggio 2024. Il Volo chiude in crescita (2,93 mln – 20.2%), Pretty Woman 14.9% (2,56 mln); Ascolti tv martedì 28 maggio: chi ha vinto tra Pretty Woman e Il Volo – Tutti per uno; Ascolti tv martedì 28 maggio: botto finale per Il Volo, Amadeus domina, Chiambretti rivede la luce; Ascolti TV | Martedì 30 gennaio 2024. La Lunga Notte non va oltre il 17.7% (3,2 mln), crolla I Fantastici 5 (2,5 mln - 13.8%); Ascolti tv martedì 30 luglio: chi ha vinto tra Sophie Cross, Olimpiadi di Parigi e Ciao Darwin; Leggi >>>

Ascolti tv martedì 29 ottobre: chi ha vinto ieri sera tra Ninfa dormiente i casi di Teresa Battaglia e Ticket to Paradise, dati auditel e share

(msn.com)

Palinsesti sempre più ricchi e ancora sfide in termini di ascolti tv, tra auditel e share. A scontrarsi le due reti avversarie, Rai e Mediaset. E quella di ieri sera è stata una dura ‘battaglia’. Da u ...

Ascolti tv, Amadeus? Segni di ripresa (lo share!). Striscia la Notizia torna a scendere. Su Rai1, De Martino...

(affaritaliani.it)

Chissà chi è (con vincita da 284mla euro) sale al 3.6% di share: Amadeus fa un picco verso il milione. Lilli Gruber stabile con... l'Otto e mezzo ...

Sport in tv oggi (martedì 29 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

(oasport.it)

Oggi, martedì 29 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ...

Ascolti tv ieri (28 ottobre): flop Grande Fratello e De Martino da record (ma anche Amadeus sorride)

(libero.it)

La serie con Elena Sofia Ricci debutta al 22,4%, il Grande Fratello stabile al 18,1% di share: crollo di Massimo Giletti al 3% di share, i numeri del 28 ottobre ...