361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 30 ottobre 2024

Bene la fiction con Elena Sofia Ricci Nella serata di ieri, martedì 29, su Rai Uno, la seconda puntata di Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia ha coinvolto 3.229.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 il film in prima visione Ticken to Paradise porta a casa 2.257.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 la seconda puntata di Se mi lasci non vale si ferma a 293.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Stolen incolla davanti al video 655.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Ciao, Marcello: Mastroianni l'antidivo ottiene 399.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 E' Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 750.000 spettatori (5.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.350.000 spettatori e il 9.1%.