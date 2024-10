Dilei.it - Ascolti tv del 29 ottobre, Ninfa dormiente sfida George Clooney e vince

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Glitv si concentrano tutti sulla seconda puntata di– I casi di Teresa Battaglia, la fiction con Elena Sofia Ricci, andata in onda su Rai 1 in prima serata. Nemmeno la coppia d’ora Julia Roberts e, su Canale 5 con Ticket to Paradise, sono riusciti a bloccarla. Dopo aver sconfitto il Grande Fratello a colpi di share, Elena Sofia Ricci ci riprova con. Nei panni di Teresa Battaglia, la profiler inventata da Ilaria Tuti, autrice del romanzoda cui è tratta la fiction. Il resto della programmazione tv ha visto su Rai 3 il documentario Ciao Marcello, dedicato a Mastroianni e su Rai 2 un nuovo appuntamento con Luca Barbareschi e il suo Se mi lasci non vale.