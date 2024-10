2anews.it - Arte&Moda”, di scena alla Casina Vanvitelliana di Bacoli

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’appuntamento era di quelli da segnare in agenda. Non capita, certo, tutti i giorni poter assistere a una serata-evento unica, in grado di mixare sapientemente moda, arte, cultura, sostenibilità e responsabilità sociale. Il tutto, incorniciato da uno dei luoghi più suggestivi della Regione Campania: ladi. Una location da favola, che per