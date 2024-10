Arriva la serie su Sarah Scazzi ‘Qui non è Hollywood’ Pippo Mezzapesa | Nessun voyeurismo – Video

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Noi raccontiamo una grande tragedia familiare, non ci sono voyeurismi o morbosità”, al contrario, “mostriamo il circo mediatico che ha scatenato il caso di Avetrana”. A dirlo all’Adnkronos è, in occasione della presentazione dinon èalla 19esima Festa del Cinema di Roma. Basata sul libro ‘la ragazza di Avetrana’ scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la– disponibile da oggi su Disney+ – ripercorre in 4 episodi il delitto di. Nel cast Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli in quello di Sabrina Misseri, Imma Villa in quello di Concetta Serrano, Federica Pala in quello di, Anna Ferzetti in quello della giornalista Daniela, Giancarlo Commare in quello di Ivano e Antonio Gerardi in quello del Maresciallo Persichella.