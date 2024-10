Argentina, fermata coppia di italiani con una bimba nata da maternità surrogata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I due uomini sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires. Il procuratore ha richiesto l’apertura di un’indagine penale per i reati di tratta di esseri umani, vendita di bambini o appropriazione di minori Ilgiornale.it - Argentina, fermata coppia di italiani con una bimba nata da maternità surrogata Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I due uomini sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires. Il procuratore ha richiesto l’apertura di un’indagine penale per i reati di tratta di esseri umani, vendita di bambini o appropriazione di minori

Due cittadini italiani sono stati fermati in Argentina, all'aeroporto di Buenos Aires, mentre cercavano di tornare in Italia con una neonata frutto di maternità surrogata.

I due uomini sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires. Il procuratore ha richiesto l’apertura di un’indagine penale per i reati di tratta di esseri umani, vendita di bambini o appropriazione d ...

La coppia di uomini non è in arresto, ma non può lasciare il Paese. Rischiano invece il procedimento penale in Italia, dove dal 16 ottobre la maternità surrogata è considerata un “delitto universale" ...