Apocalisse d'acqua su Valencia, decine di morti e dispersi: "Almeno 70 vittime" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Spagna si aggrava di ora in ora il bilancio delle piogge torrenziali che hanno causato inondazioni improvvise nella zona di Valencia: le fonti governative locali parlano di Almeno 70 vittime, ma sono decine i dispersi per lo più automobilisti travolti dall'esondazione di due corsi d'acqua Europa.today.it - Apocalisse d'acqua su Valencia, decine di morti e dispersi: "Almeno 70 vittime" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Spagna si aggrava di ora in ora il bilancio delle piogge torrenziali che hanno causato inondazioni improvvise nella zona di: le fonti governative locali parlano di70, ma sonoper lo più automobilisti travolti dall'esondazione di due corsi d'

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Apocalisse d'acqua su Valencia, decine di morti e dispersi: "Almeno 70 vittime"; “Apocalisse” in Spagna, alluvione devasta Valencia: oltre 70 morti e dispersi, video drammatici; Maltempo in Spagna, a Valencia sembra l'Apocalisse. Più di 50 morti a causa dell'alluvione, tra questi 4 bambini; Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social:; Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: decine di morti. Dispersi e auto portate via dalla corrente. I video sui social: «L'apocalisse»; Apocalisse in Spagna, Valencia travolta dalle alluvioni: oltre 50 morti e dispersi. Terrore e disastro sui social (video); Leggi >>>

Apocalisse d'acqua su Valencia, decine di morti e dispersi: "Almeno 62 vittime"

(europa.today.it)

Fonti governative spagnole confermano l'ecatombe nella Comunità Valenciana dove in 8 ore è caduta la pioggia di un anno intero. Il bilancio di 62 morti non è definitivo ed è destinato ad aggravarsi: n ...

“Apocalisse” in Spagna, alluvione devasta Valencia: oltre 50 morti e dispersi, video drammatici

(msn.com)

Sono almeno 51 le vittime provocate dall’alluvione che ha colpito la comunità di Valencia in Spagna. Tra loro anche quattro bambini. Immagini drammatiche, c’è chi le definisce “apocalittiche“, arrivan ...

Alluvioni a Valencia: oltre 50 morti, molti dispersi

(gazzetta.it)

Alluvione a Valencia con più di 50 morti e ancora molti dispersi. Il bilancio aggiornato e le news sul circuito, ma il GP di Motogp è confermato.

Valencia, spaventose immagini dell'alluvione: sull'autostrada s'abbatte una tromba d'aria, camion e auto si rovesciano

(msn.com)

Video Apocalisse acqua Video Apocalisse acqua

Gravi inondazioni soprattutto a sud e ad est della Spagna, con una persona dispersa ad Alcudia (Valencia) e almeno altre 6 non localizzate a Letur (Albacete), dove lo straripamento di un fiume ha prov ...