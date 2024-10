Salernotoday.it - Anziani maltrattati nella struttura lager, il sindaco Napoli: "Una storia raccapricciante"

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Quella emersa dall'operazione dei carabinieri è una. Non capisco come sia possibile tutto questo. Circa una quarantina dierano ospitati in unaresidenziale della nostra città. Alcuni di loro hanno subito maltrattamenti. Si tratta di unache