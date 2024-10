Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 30 ottobre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 30Valentina, preparando una torta per il compleanno di Eleni, fa una scoperta sconvolgente riguardo Greta e Noah. Alexandra riesce a convincere Markus a non rivelare la verità su Leander. Günther, deluso, lascia una lettera per il suo nipotino e abbandona il Fürstenhof.