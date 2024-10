Casertanews.it - Anticipato il mercato settimanale per la ricorrenza di Ognissanti

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cambia il giorno in cui questa settimana si svolgerà ila Teverola. Previsto per il venerdì, essendo in concomitanza con la festività di, l'amministrazione comunale ha deciso di anticipare lo svolgimento della fiera.Si terrà, infatti, domani (giovedì 31 ottobre)