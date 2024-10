Alluvioni in Spagna, si piangono decine di morti a Valencia. Sanchez: “Mobiliteremo ogni risorsa”. Allerta per grandine Barcellona (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Sono scene apocalittiche quelle che arrivano da Valencia, e che richiamano alla memoria la recente alluvione che ha flagellato Bologna. Ma la Spagna sta pagando un conto molto più alto, a partire dalle vittime del maltempo: almeno 64. E il bilancio è destinato ad aumentare drammaticamente di ora in ora perché molti sono i dispersi e tante le persone bloccate, in attesa di soccorso, nelle loro auto, sui tetti di negozi o in zone isolate. Esondazioni, smottamenti e fiumi di acqua e fango hanno travolto tutto quanto trovavano sul loro cammino, trascinando auto e camion come fossero modellini e rendendo inaccessibili gran parte della rete ferroviaria e delle strade intorno a Valencia, dove i soccorsi faticano ad arrivare. Quotidiano.net - Alluvioni in Spagna, si piangono decine di morti a Valencia. Sanchez: “Mobiliteremo ogni risorsa”. Allerta per grandine Barcellona Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Sono scene apocalittiche quelle che arrivano da, e che richiamano alla memoria la recente alluvione che ha flagellato Bologna. Ma lasta pagando un conto molto più alto, a partire dalle vittime del maltempo: almeno 64. E il bilancio è destinato ad aumentare drammaticamente di ora in ora perché molti sono i dispersi e tante le persone bloccate, in attesa di soccorso, nelle loro auto, sui tetti di negozi o in zone isolate. Esondazioni, smottamenti e fiumi di acqua e fango hanno travolto tutto quanto trovavano sul loro cammino, trascinando auto e camion come fossero modellini e rendendo inaccessibili gran parte della rete ferroviaria e delle strade intorno a, dove i soccorsi faticano ad arrivare.

