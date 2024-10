Aggredito a colpi di spranga fuori da una discoteca a Prato: 25enne in gravi condizioni, 4 persone in fuga (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Violenta aggressione nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre a Prato, in Toscana, dove un giovane è stato colpito con spranghe di ferro e barre di alluminio da quattro persone che si sono poi date alla fuga. La vittima, un 25enne di origini cinesi, è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Fanpage.it - Aggredito a colpi di spranga fuori da una discoteca a Prato: 25enne in gravi condizioni, 4 persone in fuga Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Violenta aggressione nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre a, in Toscana, dove un giovane è statoto con spranghe di ferro e barre di alluminio da quattroche si sono poi date alla. La vittima, undi origini cinesi, è ora ricoverata in ospedale in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di, è grave. Quattro in fuga;difuori da una discoteca a Prato: 25enne in gravi condizioni, 4 persone in fuga; Prato, uomo cinese massacrato adiall’esterno di una discoteca; Accerchiato fuori dal bar edi: lasciato agonizzante in un bagno di sangue. Forse un; Cagliari, aggressione adiper la mancata precedenza: 22enne in ospedale; Quartu,diper un parcheggio conteso: migliorano le condizioni del pensionato; Leggi >>>

Aggredito a colpi di spranga, è grave. Quattro in fuga

(msn.com)

Prato, 30 ottobre 2024 – Brutale aggressione la scorsa notte in via Galcianese, all’altezza del civico 79, dove si trova un locale di intrattenimento. Un uomo di nazionalità cinese è stato picchiato d ...

Uomo massacrato a colpi di spranga da quattro persone, colpito anche alla testa

(today.it)

Preso a sprangate in strada. Una brutale aggressione ai danni di un cittadino cinese è avvenuta a Prato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Quattro soggetti armati di spranghe metalliche e barre in ...

Accerchiato fuori dal bar e aggredito a colpi di spranga: lasciato agonizzante in un bagno di sangue. Forse un regolamento di conti

(ilgazzettino.it)

VICENZA - Aggressione a colpi di spranghe fuori da un bar di Vicenza, nel quartiere di San Lazzaro: ferito un uomo ricoverato all'ospedale San Bortolo, in condizioni serie soprattutto per i ...

Prato, uomo cinese massacrato a colpi di spranga all’esterno di una discoteca

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...