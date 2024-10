Addio ad Antonio Atriano, pianista dal “talento smisurato” stroncato da un tumore a 26 anni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Castiglione delle Stiviere (Mantova), 30 ottobre 2024 - Antonio Atriano, talentuoso pianista di 26 anni è morto nella sua casa di Castiglione stroncato da un tumore contro il quale combatteva da qualche mese. Si era diplomato al Conservatorio e insegnava alla scuola di musica di Castiglione delle Stiviere. Numerose e apprezzate le sue esibizioni al pianoforte come quella al Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere, o lo scorso giugno, nell’esedra di Palazzo Te a Mantova. A ricordare il giovane pianista è l’assessore alla Cultura Massimo Lucchetti: “Conoscevo Antonio dalla nascita e so quanto amasse la musica. Con lui se ne va oltre che un amico, un talento smisurato, con il quale avevamo collaborato come amministrazione comunale nel 2022 in occasione di un evento tenutosi al Teatro Sociale. Ilgiorno.it - Addio ad Antonio Atriano, pianista dal “talento smisurato” stroncato da un tumore a 26 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Castiglione delle Stiviere (Mantova), 30 ottobre 2024 -, talentuosodi 26è morto nella sua casa di Castiglioneda uncontro il quale combatteva da qualche mese. Si era diplomato al Conservatorio e insegnava alla scuola di musica di Castiglione delle Stiviere. Numerose e apprezzate le sue esibizioni al pianoforte come quella al Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere, o lo scorso giugno, nell’esedra di Palazzo Te a Mantova. A ricordare il giovaneè l’assessore alla Cultura Massimo Lucchetti: “Conoscevodalla nascita e so quanto amasse la musica. Con lui se ne va oltre che un amico, un, con il quale avevamo collaborato come amministrazione comunale nel 2022 in occasione di un evento tenutosi al Teatro Sociale.

