Addio a Neva Agnoletti, custode delle memorie di Giovanni Comisso

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - E' morta a 90 anni Neva Agnoletti, ex farmacista di Giavera e tra i fondatori dell'associazione Amici di Comisso promotore del Premio letterario ...

