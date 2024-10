.com - Addio a Cesare Gussoni, storico arbitro nella Hall of Fame del calcio italiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) –, exinternazionale ed ex presidente dell’AIA, è morto all’età di 90 anni. Inserito nel 2013ofdelcategoria Arbitri, è stato uno dei migliori nel suo mestiere. La sua carriera arbitrale iniziò nel 1953, ma fu nel 1966 che diresse la sua prima partita di Seria A. Ne seguirono altre 105, in seguito divenneinternazionale e successivamente dirigente. Dopo essere stato designatore nel campionato di Serie C2 e vicecommissario della CAN A e B dal 1981 al 1985, per cinque anni fu nominato designatore degli arbitri di Serie A e osservatore UEFA. Nel novembre 2006,fu inoltre eletto nuovo presidente dell’AIA: incarico ricoperto fino al 2009. Durante il suo mandato è stato anche eletto vicepresidente vicario della FIGC.