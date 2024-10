Abusi su una 14enne, condannato a quattro anni educatore di Comunione e liberazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato condannato a quattro anni – in primo grado, in abbreviato – Andrea Davoli, ex insegnante ed educatore reggiano di Comunione e liberazione di 54 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una 14enne con induzione e aggravata dall’essere stata commessa su una minorenne. Contestazione però riqualificata in atti sessuali con minorenne, il giudice del tribunale di Reggio Emilia Andrea Rat, infatti ha ritenuto che ci fosse il consenso della ragazzina. La pm Maria Rita Pantani aveva chiesto 7 anni di pena, incluso lo sconto di pena, senza attenuanti generiche (riconosciute invece dal giudice). Il 53enne fu arrestato il 19 agosto 2023. L’inchiesta era stata aperta dalla Procura di Rimini perché il presunto primo rapporto tra loro era avvenuto a Viserbella, durante un meeting di Cl, quando la ragazzina gli era stata affidata dai genitori per un ritiro spirituale. Ilfattoquotidiano.it - Abusi su una 14enne, condannato a quattro anni educatore di Comunione e liberazione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato– in primo grado, in abbreviato – Andrea Davoli, ex insegnante edreggiano didi 54, accusato di violenza sessuale nei confronti di unacon induzione e aggravata dall’essere stata commessa su una minorenne. Contestazione però riqualificata in atti sessuali con minorenne, il giudice del tribunale di Reggio Emilia Andrea Rat, infatti ha ritenuto che ci fosse il consenso della ragazzina. La pm Maria Rita Pantani aveva chiesto 7di pena, incluso lo sconto di pena, senza attenuanti generiche (riconosciute invece dal giudice). Il 53enne fu arrestato il 19 agosto 2023. L’inchiesta era stata aperta dalla Procura di Rimini perché il presunto primo rapporto tra loro era avvenuto a Viserbella, durante un meeting di Cl, quando la ragazzina gli era stata affidata dai genitori per un ritiro spirituale.

