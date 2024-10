Unlimitednews.it - Zaia “Dossieraggio è scandaloso, serve provvedimento legislativo”

(Di martedì 29 ottobre 2024) VENEZIA (ITALPRESS) – “Mi inquieta che questo Paese viva nell’ipocrisia: tutti si riempiono la bocca di privacy e poi abbiamo capito che è un colabrodo. È vergognoso quello che sta accadendo. Abbiamo capito che di segreti non ce ne sono”. Così il presidente del Veneto Lucasul caso. “Se è vero che non c’è niente da nascondere è anche vero che chi deve vedere i tuoi dati deve essere autorizzato. E se uno non lo è va punito in maniera severa. Perchè se rinuciamo alla privacy non siamo neanche credibili a livello internazionale. La privacy è civiltà. Quindi penso che il dossieraggip sia la punta dell’iceberg di una porcheria che deve essere interrotta da unpesantissimo”. “Questo paese vive anche il voyerismo – ha aggiunto -.