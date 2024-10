William parla di Harry dopo sei anni: ecco cosa ha detto e perché non sopporta il figlio di Camilla (Di martedì 29 ottobre 2024) dopo ben sei anni di gelo il principe William ha menzionato pubblicamente il principe Harry, rievocando un ricordo d'infanzia nel suo prossimo documentario che sarà trasmesso il 30 e il 31 ottobre. Il principe di Galles racconta di quando la principessa Diana portò lui e suo fratello a visitare un rifugio per senzatetto più di Milleunadonna.it - William parla di Harry dopo sei anni: ecco cosa ha detto e perché non sopporta il figlio di Camilla Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ben seidi gelo il principeha menzionato pubblicamente il principe, rievocando un ricordo d'infanzia nel suo prossimo documentario che sarà trasmesso il 30 e il 31 ottobre. Il principe di Galles racconta di quando la principessa Diana portò lui e suo fratello a visitare un rifugio per senzatetto più di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il principetorna a parlare diper la prima volta in sei anni; Per la prima volta in sei anni, il principepubblicamente di suo fratellod’Inghilterradel fratelloper la prima voltasei anni;, arriva il primo gesto di pace verso: l’omaggio inaspettato scioglie i cuori;si rivedonoun anno e neanche si salutano: gelo totale; La malattia di Kate riavvicina: la telefonata4 anni di gelo; Leggi >>>

Per la prima volta in sei anni, il principe William parla pubblicamente di suo fratello Harry

(vanityfair.it)

In un documentario che verrà proiettato il 30 e 31 ottobre, William parla per la prima volta dopo sei anni del fratello Harry. È un primo passo verso la riconciliazione?

William d’Inghilterra parla del fratello Harry per la prima volta dopo sei anni

(msn.com)

Era dal 2018 che non lo menzionava in un discorso o in un’occasione pubblica. Rimedia ora. E molti pensano che ci sia un significato ben preciso ...

Il principe William torna a parlare di Harry per la prima volta in sei anni

(elle.com)

Sono trascorsi quasi due anni dall'uscita di Spare, il contestato memoir del principe Harry che ha segnato una frattura forse insanabile tra il duca di Sussex e il resto della royal family. L'infanzia ...

Il Principe William menziona suo fratello Harry dopo 6 anni

(novella2000.it)

Il Principe William torna a menzionare pubblicamente suo fratello Harry dopo 6 anni nel suo nuovo documentario ...