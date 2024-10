Sbircialanotizia.it - WAGS: significato di Wives And Girlfriends

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)diAndIl termine– acronimo diand– nasce tra i tabloid inglesi come soprannome per le partner di sportivi di spicco. Dalla prima volta in cui è apparso in Inghilterra, il termine ha conquistato il mondo, rimbalzando da un continente all’altro fino a diventare un fenomeno