Villarotta risplende il murale di Davide Ghiacci

(Di martedì 29 ottobre 2024) È stato inaugurato adi Luzzara il’La villa dei cappelli’, realizzato dall’artistasulla parete di un’edificio di proprietà comunale all’incrocio tra via Carboni e via Veniera. L’opera è stata voluta dal Museo del Truciolo e Gruppo Fotografico Treccia per rappresentare gli elementi più significativi della storia della frazione e trasmetterne le tradizioni, affiancandosi in questo alle tante iniziative culturali e ricreative e ai percorsi didattici che l’associazione promuove ormai da anni. Per l’occasione, lo scorso fine settimana, è stato aperto il museo del Truciolo alla storica Chiavica del paese. Ilraffigura la Chiavica sul Cavo Tagliata come elemento caratteristico delle terre d’acqua e la sua trasformazione in Museo, testimonianza del lavoro che ha sostenuto l’economia del territorio.