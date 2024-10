Liberoquotidiano.it - Vigili del Fuoco, domani all'Istituto Superiore Antincendi di Roma si commemora Massocco

(Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione del cinquantenario della scomparsa di Enrico, figura chiave nell'evoluzione dell'educazione fisica in Italia e pioniere nella formazione deidel, il prossimo 30 ottobre si terrà un eventotivo presso l'di. L'incontro, condotto dal noto giornalista sportivo Marino Bartoletti, avverrà alla presenza del Sottosegretario Emanuele Prisco, del Capo del Corpo Nazionale deidelCarlo Dall'Oppio e del Direttore Centrale per la Formazione Domenico De Bartolomeo, e vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, oltre a rappresentanti dei gruppi sportivi delle forze armate e delle forze di polizia.