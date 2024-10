Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2024 ore 17:45

(Di martedì 29 ottobre 2024) PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA SVINOCLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRNDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA LA STORTA DIREZIONE TRIONFALE MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTNDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO SULLA STRADA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral