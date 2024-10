Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2024 ore 12:30

(Di martedì 29 ottobre 2024) SUL GRANDE RACCORDO ANULAR SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA FINOCCHIO DIREZIONE BORGHESIANA IN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TIVOLI TEMRE E VILLALBA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA cassia TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA LA STORTA DIREZIONE TRIONFALE Servizio fornito da Astral