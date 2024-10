Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2024 ore 10:30

(Di martedì 29 ottobre 2024) 10,20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRAFIUMICINO E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI DIREZIONEIN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO ALTEZZA VIA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA TIBURTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTECAMINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE RIMANENDO IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’ AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE ...