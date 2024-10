Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2024 ore 08:45

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA ED APPIA IN CSARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASSIA E LAURENTINA SUL TRATT URBANO LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA PERCORRENDO LAFIUMICINO LUNFHRE CODE TTRA IL GRANDE RACCORDO E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO IN VIA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE IN VIA SALARIA CODE ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral