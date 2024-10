Vi presento Linda e Greta L’Eredità Marco Liorni presenta le due nuove Professoresse

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ormai ci siamo, dopo mesi di attesatornerà in onda con. Partenza fissata per domenica 3 novembre, ma arriva subito una novità: due. Nelle sue versioni più recenti, il programma prevede una sfida tra sette concorrenti in diverse prove, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore della puntata che potrà così accedere alla fase finale del gioco, la ghigliottina. >> “5 ricoverati in ospedale e decine di malori”.