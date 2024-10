Vi dico una cosa su Lorenzo Bomba al Grande Fratello Shaila lo spiattella a le Non è la Rai ma ora anche il pubblico sa

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il rientro diGatta eSpolverato dalspagnolo, Helena Prestes e Javier Martinez hanno visto per la prima volta le immagini di passione che i due concorrenti hanno vissuto durante il soggiorno nelSpagna. Helena Prestes non ha nascosto la sua delusione e ha accusato: “Non mi sembrate coerenti. Non sei mai stato chiaro. Non voglio ascoltarti” ha detto., però, ha sostenuto di essere sempre stato chiaro con lei e di non averla mai illusa. “Sono chiaro da due settimane. Nel caso dei sentimenti, ti ho sempre detto che i miei erano diversi dai tuoi”, ha detto