Ventola: «Zielinski intuizione giusta di Inzaghi. Bene da regista!»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Piotrha giocato la sua prima partita dacontro la Juventus con la maglia dell’Inter. Nicolaha descritto il match del polacco sul canale Youtube Viva el Futbol.– La doppietta poteva decidere le sorti di Inter–Juventus, Piotrha determinato ma non è bastato per Simone. Nicolainfatti ha detto: «I dati sono a favore dell’Inter contro la Juventus. Anche i bianconeri hanno reagito e attaccato. Per esempio peròin cabina di regia mi è piaciuto molto, comecon quelli a disposizione era la scelta. Il polacco è esperto, è bravo tecnicamente. L’Inter infatti è andata in difficoltà quando è uscito».