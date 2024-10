Casertanews.it - Vandali in azione nel parchetto, sradicata una giostrina

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Raidco a Santa Maria Capua Vetere.Ignoti hanno danneggiato le giostrine per bambini sitiate in via Firenze. Stando a quanto segnalato da diversi utenti, che si erano recati lì per far trascorrere qualche momento di divertimento al proprio figlio, ha trovato la giostra centrale, quella